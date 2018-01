"Ich würde bei Demos nur Polizeipferde einsetzen"

Kaum ein politisches Thema hat unsere Community im neuen Jahr so bewegt wie die Debatte um eine berittene Polizei in Wien. Wie berichtet will FP-Innenminister Herbert Kickl diesen Vorschlag prüfen lassen – aber Tierschützer und Opposition gehen auf die Barrikaden und sogar die Polizeigewerkschaft findet's bedenklich.

Hunderte Leser haben auf heute.at mitdiskutiert; reagierten mit Humor und Zuversicht, teils aber auch offener Ablehnung auf den Vorstoß der Freiheitlichen.

Einige der Kommentare haben wir für Sie in unserer Diashow zusammengefasst. Wie stehen Sie zum Thema? Schreiben Sie Ihre Meinung!

Leserkommentare zur berittenen Polizei

