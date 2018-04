"Kein Hund kommt gefährlich zur Welt"

Nachdem ein Staffordshire-Terrier in Deutschland seine Besitzer tot gebissen haben soll, "Heute" berichtete, ist unter unseren Lesern ein hitziger Streit zum Thema "Killerhund" entbrannt.

Umfrage Gibt es "Killerhunde"? Nein!! Nur Menschen, die ihre Hunde nicht im Griff haben/erziehen

Klar gibt es die!

Keine Ahnung

Jeder Hund ist ein Killerhund

"Wieder ein Tier, dass wegen der Dummheit der Menschen sterben muss", "Kein Hund kommt böse zur Welt. Der Mensch macht sie böse" oder "Killerhunde gibt es nicht" sagen die einen. "Hund kann noch so gut erzogen und lieb sein, irgendwann kommen die Instinkte hoch" oder "Wenn die mal auszucken ist es vorbei. Die wurden extra so gezüchtet" oder "Es ist ein Unterschied on ein Dackel durchdreht oder eine Kampfhunderasse" sagen die anderen.

Das sagen Leser zu "Killerhunden"

Kampfhund tötet Mutter und Sohn

