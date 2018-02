"Liebesbrief" an Paketzusteller

Den ganzen Tag aufs Paket gewartet - und am Ende nur einen Abholschein im Briefkasten gefunden? Wenn der Postler gar nicht erst klingelt – um sich den Weg ins obere Stockwerk zu ersparen? – ist der Frust freilich groß. Leserreporterin Anita fotografierte einen Versuch, dem vorzubeugen.

