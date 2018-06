Wien-Landstraße 08. Juni 2018 06:00; Akt: 07.06.2018 15:39 Print

Aufkleber regen auf: "Mini Terrorist an Bord"

"Heute"-Leser Ercan entdeckte am Donnerstag am Wiener Gürtel ein fragwürdiges Pickerl auf einem gelben Seat: "Mini Terrorist an Bord".