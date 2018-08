"Plötzlich zischte ein Mini-Tornado über die Straße!"

Das staubt einem auch nicht alle Tage über den Weg! Ein "Heute"-Leserreporter war am Mittwoch in der Nähe von Fels am Wagram (NÖ) unterwegs, als ihm ein Luftwirbel querfeldein entgegen kam. Direkt vor seinem Auto querte der "Mini-Tornado" die Landstraße - das Video davon teilte der Leser per "Heute"-App.

Es wird nicht das letzte ungewöhnliche Wetterphänomen in dieser Woche bleiben: Am Donnerstag und Freitag vertreiben teils schwere Gewitter die Hitzewelle - alle Infos dazu lesen Sie hier!

(red)