"Rettungswesten auf Alter Donau sollten Pflicht sein"

Trauer und Unverständnis, wie es zu dem Unglück kommen konnte, herrscht auch in sozialen Netzwerken. Ein Rettungstaucher postete unter den "heute.at"-Artikel eine Forderung, die vielen Leid ersparen würde - denn: Laut einem Leser kommt es auf der Alten Donau immer wieder zu Tragödien mit Todesfolge:

"Als Rettungstaucher frage ich mich, ob sich die Vermieter von Booten überhaupt der Gefahren bewusst sind, die Kunden gerade auf der sehr frequentierten Alten Donau ausgesetzt sind? In den USA und Australien ist es Pflicht, dass alle Personmen on board Rettungswesten (o.ä.) tragen - vom Baby bis zum Schwimmer. Kinder ohne Weste ist ein No-Go.", erzählt der Profi-Taucher. Und

er fordert: "Hier braucht es einheitliche Sicherheitsregeln. Vermieter sollten verpflichtend werden, Boote mit entsprechender Sicherheitsausrüstung auszustatten - Mindestausrüstung: Rettungswesten-Set, Teleskop-Stechpaddel, akustischer Signalgeber."

"Ich wohne selber an der Alten Donau. Meine Familie und ich haben so was leider schon öfter erlebt. Waren mit vielen Menschen schon im Wasser bevor Professionelle Hilfe kam und es hat auch leider nichts genützt. Ein Freund der Familie ist vor vielen Jahren selber ertrunken als er helfen wollte." Manchmal gehe es so schnell,dass man es oft gar nicht mitbekomme, so der Leser.



Die Burschen indischer Herkunft - sie waren Cousins - lebten in London und wollten in Wien gemeinsam mit ihrem Familien Verwandte besuchen. Wie Angehörige der Opfer laut Polizeisprecher Patrick Mayerhofer angegeben hatten, waren sowohl der 15- als auch der 19-Jährige "sehr schlechte Schwimmer".

