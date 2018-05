"Taxler wollte mir Teppich andrehen"

Nachdem eine "Heute"-Leserin sich über einen Taxifahrer echauffierte, der im Auto rauchte und einen Hund dabei hatte, gehen die Wogen der Leser hoch.



"Passiert öfter", sagen die einen. "Uber ist nicht besser" oder "so etwas ist mir noch NIE passiert", kontern die anderen.

Umfrage Nehmen Sie häufig ein Taxi? Ja, sehr oft. 11 % 11 % Naja, immer wieder halt. 22 % 22 % Ganz selten. 51 % 51 % Nie. 15 % 15 % Ich arbeite selbst als Taxler/Mietwagenfahrer/Chauffeur 2 % 2 % Nein, nur Uber -1 % -1 % Insgesamt 55 Teilnehmer

Ein angeblicher Uber-Fahrer meldete sich ebenfalls zu Wort:

"Bin selbst Uber-Fahrer und rauche auch im Auto", schreibt er. Wir haben die ersten Reaktionen und Taxi-Anekdoten in der Bildergalerie oben für Sie zusammengefasst.



Wir wollen Ihre schrägsten Taxi- und Uber-Geschichten hören

Erzählen Sie uns von Ihren Erlebnissen mit Fahrdiensten- entweder direkt unten in den Kommentaren oder per Mail an: leserreporter@heute.at. Egal ob Sie ein Fahrgast oder selbst ein Fahrer sind - ob Taxi oder Uber - wir sind gespannt auf Ihre Geschichten!

(mp)