"VdB, du A****" - ist dieser 5-Euro-Schein noch gültig?

Marianna H. arbeitet als Kassiererin in einem Wiener Supermarkt. Sie behauptet, dass am vergangenen Samstag ein Kunde mit einem 5 Euro Schein bezahlt hätte, auf dem gut leserlich folgende Beschimpfung zu lesen war:

"VdB, du Arsch der Nation"

Mit einem unguten Gefühl, wie Marianna im Gespräch mit "Heute" erzählt, nahm sie das Geld an. Sie fragte den Herren, ob er gesehen habe was auf dem Schein steht. "Er zuckte nur mit den Achseln, lächelte und ging weg", erzählt sie. "So etwas ist mir in den zwei Jahren, die ich hier arbeite, nicht untergekommen", so Marianna.

"Sie hätte die Annahme verweigern können"

Friedrich Hammerschmidt, stellvertretender Abteilungsleiter der Österreichischen Nationalbank, ist Experte wenn es um beschädigtes Geld geht. Auf Nachfrage von "Heute" meinte er, Marianna hätte den 5-Euro-Schein nicht annehmen müssen. "Ich an ihrer Stelle hätte die Annahme verweigert. Die Banknote wurde immerhin absichtlich beschädigt." Was dies genau bedeutet, erklärt der Experte im Gespräch mit "Heute".

Wir wollten wissen, ob Geldscheine ihre Wertigkeit verlieren wenn sie beschmiert, angezündet, unabsichtlich zerrissen oder vom Hund anknabbert worden sind.

Absichtlich beschädigtes Geld...

Wie Friedrich Hammerschmidt erklärt, müsse man unterscheiden ob der Geldschein absichtlich oder unabsichtlich beschädigt wurde. "Sinn des Geldes ist, damit zu bezahlen. Alles was sonst damit gemacht wird ist eine absichtliche Beschädigung", erklärt der Experte. Dazu zählen auch Anmalen, einen Stempel darauf kleben oder Werbung platzieren.

"In diesem Fall behält sich die ÖNB das Recht vor, absichtlich beschädigte Banknoten vom Letzt-Besitzer, also demjenigen, der das Geld zuletzt besessen hat, ersatzlos einzuziehen" , so Hammerschmidt weiter.

Unabsichtlich beschädigtes Geld...

Wurde die Banknote hingegen unabsichtlich zerstört, verbrannt, verdreckt oder Ähnliches, könne man ein Gesuch einreichen und die Banknote in seiner Hausbank gegen eine unbeschädigte ersetzen lassen.

"Mit einem fundierten Hintergrund, sprich, bei einem Wohnungsbrand oder Autounfall, kann ein neuer Geldschein beantragt werden".

Bestätigt sich bei der Prüfung durch die ÖNB, dass das Geld unabsichtlich zu Schaden kam, wird die Banknote ersetzt "Mindestens 51 Prozent des Geldscheines müssen jedoch noch vorhanden sein sein, um ihm prüfen und ersetzen zu können." , erklärt Friedirch Hammerschmidt weiter.

Darf man mit Tixo auf Banknote bezahlen?

Einen zerrissenen Geldschein mit Tixo zu bekleben ist laut Friedrich Hammerschmidt "kein Problem. Man kann damit bezahlen", klärt er auf. "Im Schnitt kommt jede Banknote 7,8 oder 9 Mal zurück zur NB", beschädigte werden aus dem Verkehr gezogen und ersetzt.

(mp)