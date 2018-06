"Wer hat dieses Polizeiauto abgeklebt?"

Gelbe Streifen auf der Grünen Minna? Das irritierte einen "Heute"-Leser so sehr, dass er am Wiener Schwarzenbergplatz sein Handy zückte und das vorbeifahrende Polizeimobil samt Klebeband fotografierte.

Teilen Sie Ihr Foto mit der "Heute"-Community!

Hier Foto hochladen (funktioniert nur in App)



Alle Leserfotos sehen und bewerten

Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App! Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App!

Was dahinter steckt? Erklären wir gern! Vermutlich dürfte es sich nämlich um ein Fahrzeug für Dreharbeiten handeln, in dem keine echten Beamten unterwegs sind. "Solche Autos müssen als Polizeifahrzeuge unkenntlich gemacht werden", so die Einsatzkräfte dazu.

Wenn die Klappe fällt, dann fahren die Autos natürlich ohne Klebeband vor die Kamera.

Privatpersonen können übrigens auch Polizeiautos erstehen, müssen die Aufschriften dann aber wie bei Filmautos überkleben.

Haben Sie auch ein Foto oder Video für die "Heute"-Redaktion? Teilen Sie es per App mit unserer Community. Bei Abdruck in der Zeitung gibt's 50 Euro als Dankeschön!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)