"Wie soll da ein Rollstuhl durchpassen?"

Die 37-jährige Silky sitzt seit zehn Jahren im Rollstuhl. Jeden Tag geht/fährt ihr Mann Manik (37) mit ihr für einen Abendspaziergang durch Wien-Leopoldstadt in den Park.

Am gestrigen Montag musste das Paar in der Schweidlgasse jedoch vom Gehsteig auf die Straße ausweichen. Grund: Ein neuer Baubereich versperrte der Rollstuhlfahrerin den Weg.

Eines der Warnschilder war in der Mitte des Holzbodens aufgestellt. Für einen Fußgänger irgendwie passierbar. Für einen Rollstuhlfahrer oder Kinderwagen ist ein Vorbeikommen jedoch unmöglich.

Normalerweise kommt Silky mit ihrem Rollstuhl in Wien fast überall gut hin/vorbei, nur an manchen Plätzchen geht es gar nicht, erzählt ihr Mann. Wie zum Beispiel 100 Meter von dem Baustellenbereich entfernt - da gibt es laut Manik einen Gehsteig, der auf einer Seite zu hoch für seine Frau ist. Zum Glück steht der 37-Jährigen ihr Gatte zur Seite, der mit ihr alle Umwege bestreitet.

