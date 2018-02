"Wien ist anders - dank Menschen wie Matthias!"

Als Obmann für die "SMART Academy Wien" hilft Aladin Naksh Bandi Neuankömmlingen in Österreich bei der Integration und vermittelt europäische Werte. Dass zu denen auch Geduld und Rücksicht gehören, durfte er am Samstag am eigenen Leib erfahren.

Auf dem Weg zu einem wichtigen Termin fuhr dem 52-jährigen Syrer die Straßenbahn vor der Nase davon. Aber: "Der Fahrer hat mich im Spiegel gesehen und den Zug gestoppt, damit ich einsteigen konnte", jubelt er gegenüber "Heute", "sonst hätte ich 15 Minuten warten müssen und meinen Termin verpasst."

Der Obmann war davon so begeistert, dass er den Fahrer am Westbahnhof abpasste und sich persönlich bedankte. "Wien ist anders und großartig mit Menschen wie Matthias", schwärmte er auf Facebook und teilte ein Video von der Begegnung.

