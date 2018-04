Pistolero stürmt Wiener Tankstelle – erwischt

Am Sonntag hat ein Mann eine Tankstelle in der Simmeringer Hauptstraße überfallen. Er bedrohte die Angestellten mit einer Pistole und erbeutete Bargeld aus der Kassenlade.

Teilen Sie Ihr Foto mit der "Heute"-Community!

Hier Foto hochladen (funktioniert nur in App)



Alle Leserfotos sehen und bewerten

Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App! Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App!

Dann gab der Pistolero Fersengeld, wurde allerdings nur wenige Minuten später in der Nähe von der Polizei gestellt. Zeugen identifizierten den 38-Jährigen, das Bargeld und die Waffe wurden sichergestellt.

Niemand wurde verletzt. Leserreporter Christian L. filmte die Ermittlungsarbeit.

Leserreporter werden und Bild auf heute.at sehen

Haben Sie auch ein Foto für unsere Community? Teilen Sie es per App oder Mail an community@heute.at mit uns! Bei allen Leserfotos gilt: Die besten Bilder bekommen einen Ehrenplatz auf heute.at, in der App (horizontal wischen) können Sie alle Fotos sehen und bewerten. Bei Abdruck in der Print-Zeitung erhalten Sie außerdem 50 Euro als besonderes Dankeschön!

(red)