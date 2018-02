"Junges Kind" nach Crash in Favoriten im Spital

Ein Unfall zweier kleiner Geländewagen löste am Dienstagnachmittag ein dichtes Aufgebot an Einsatzkräften in Wien-Favoriten aus. Gegen 14.10 Uhr krachten ein silberner Daihatsu Terios und ein blauer VW Sharan in der Neilreichgasse Ecke Raxstraße ineinander. Polizeisprecherin Irene Steirer spricht von drei Verletzten.

Unfallopfer in Pkw eingeklemmt

Wie es zu dem Crash kam ist bisher nicht bekannt. Es war zunächst angenommen worden, dass ein Fahrzeuginsasse bei dem Zusammenstoß eingeklemmt wurde. Beim Eintreffen der Feuerwehr stelle sich diese Vermutung jedoch als falsch heraus, wie "Heute" auf Nachfrage erfuhr.

"Heute"-Leserin Magdalena (24) ging an der Unfallstelle vorbei und beobachtete wie ein junges Mädchen,wie sie sagt, in einem Rollstuhl in den Rettungswagen getragen wurde.

"Heute"-Leser Sascha V. berichtet, dass "ein junges Kind und eine ältere Person" ins Spital gebracht wurden.

Die Berufsrettung Wien kann diese Angaben zur Zeit weder bestätigen noch verneinen. Die Feuerwehr schleppte die defekten Fahrzeuge jedenfalls ab und sicherte diese anschließend.

(mp)