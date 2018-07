12-stöckiges Haus stürzt in Miami ein – Leser vor Ort

Ein zum Abriss freigegebenes, leerstehendes Gebäude am Strand von Miami ist am Montag Vormittag (Ortszeit) eingestürzt, die Ursache ist unklar. Eine Person wurde dabei verletzt, die Polizei suchte die Trümmer mit einem Spürhund ab. Badegäste am Strand wurden von einer Staubwolke eingenebelt.

Ein "Heute"-Leser, der gerade in einem nahe gelegenen Hotel gastiert, fotografierte das Trümmerfeld.

Das 12-stöckige Marlborough House sollte demnächst einem neuen Immobilienprojekt Platz machen. Ein brasilianischer Milliardär will dort ein Gebäude mit Luxusapartments aus dem Boden stampfen. Experten schätzen deren Preise auf 1.6 bis 31 Millionen Dollar pro Einheit.

Hier stürzte das Marlborough House ein:



Laut der Polizei von Miami Beach war das Gebäude zum Abriss freigegeben – eine Genehmigung für eine Sprengung habe man aber nicht erteilt:





