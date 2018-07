21-jährige Alko-Lenkerin überschlug sich bei Crash

In der Brünner Straße verlor eine Fahrzeuglenkerin am Sonntag gegen 21.45 Uhr die Kontrolle über ihr Auto: Die 21-Jährige war stadtauswärts unterwegs und touchierte dann auf der Höhe Shuttleworthstraße mehrere geparkte Fahrzeuge.

Dadurch überschlug sie sich und blieb am Dach und teilweise auf einem der abgestellten Fahrzeuge liegen. Ein Alkomattest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Die 21-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien mit leichten Verletzungen am Kopf in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Führerschein wurde abgenommen.

Die Berufsfeuerwehr stellte den schwarzen Pkw per Seilwinde wider auf vier Reifen und räumte die Unfallstelle.



(LPD Wien)

