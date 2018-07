Vier Verletzte in Margareten 25. Juli 2018 12:46; Akt: 25.07.2018 14:17 Print

Wiener Kreuzung: Vier Unfälle in nur 28 Stunden

von C. Pilz - Was ist in diesem Grätzel los? Vor der Reinprechtsdorfer Brücke krachte es in zwei Nächten gleich vier Mal, neun Autos waren verwickelt.