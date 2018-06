WEGA-Einsatz in der Donaustadt 02. Juni 2018 19:20; Akt: 02.06.2018 19:21 Print

51-Jähriger schießt von Balkon in fremde Wohnung

WEGA-Einsatz am Samstag in einem Gemeindebau in Wien-Donaustadt: Ein Mann feuerte von seinem Balkon mindestens zwei Schüsse in eine Wohnung ab.