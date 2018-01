Frau donnert mit Auto in Wiener Kindergarten

Schreck in einem städtischen Kindergarten in Wien-Donaustadt: Am Dienstag kurz vor 12 Uhr knallte es plötzlich auf dem Biberhaufenweg, dann schepperte eine Autofahrerin mit ihrem Mazda über den Zaun am Rande des Grundstücks und pflügte durch die dahinterliegende Grünfläche.

Teilen Sie Ihr Foto mit der "Heute"-Community!

Hier Foto hochladen (funktioniert nur in App)



Alle Leserfotos sehen und bewerten

Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App! Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App!

Eine 69-Jährige hatte die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren – Zeugen vermuteten, dass die Seniorin das Gaspedal mit der Bremse verwechselt hatte; die Polizei untersucht den Unfallhergang.

Laut Wiener Berufsrettung überstand die Lenkerin den Crash ohne Verletzungen. Sie stand unter Schock und wurde von Sanitätern betreut, eine Untersuchung im Spital war aber nicht notwendig.

Glück: Zum Zeitpunkt des Unfalls dürften im Garten keine Kinder gewesen sein.

Danke an unseren Leserreporter, der für dieses Video 50 Euro als Honorar bekommt. Werden auch Sie "Heute"-Leserreporter!

(pic)