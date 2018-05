Abendlicher Feuerwehr-Einsatz in Wien-Hernals

Feueralarm in Wien-Hernals: Am Mittwochabend ging bei der Feuerwehr ein Notruf ein. In der Hernalser Hauptstraße rauchte es stark aus einem Kellerabteil. Die Einsatzkräfte rückten aus und waren binnen Minuten vor Ort.

Wie sich rasch herausstellte, handelte es sich um kein Feuer im Keller, sondern lediglich um eine angebranntes Essen, dass starken Rauch entwickelte. Die Florianis konnten also Entwarnung geben - Verletzte gab es keine.



Video: "heute.at"/vegas

(mz)