Achtung! Auspuff-Diebe in Wien unterwegs

Eine Vespa, eine KTM und eine Suzuki – drei unterschiedliche Bikes in zwei unterschiedlichen Bezirken, jedoch alle mit einem teuren Spezial-Auspuff von "Akrapovic" ausgestattet. Im Abstand von wenigen Wochen wurden diese nun gestohlen. Wert pro Stück: 700-800 Euro.

"Die Täter haben sauber gearbeitet und keine Kratzer oder sonstige Schäden hinterlassen", so Christian F. (22), einer der Betroffenen zu "Heute".

Fälle in Meidling und Rudolfsheim-Fünfhaus

Gerrit Z. (32) und der 22-jährige Christian F. wohnen unweit von einander in Wien-Meidling. Dem 32-jährigen Gerrit wurde vor ein paar Wochen übers Wochenende der Akrapovic-Auspuff seiner Vespa 300 GTS gestohlen. Einem seiner Bekannten, der in Rudolsheim-Fünfhaus lebt, geschah vor rund zwei Wochen dasselbe (Suzuki GSR 750).

Am vergangenen Wochenende fiel auch Christian F. den Dieben zum Opfer. Als er seine KTM 625 SMC am Freitag in Wien-Meidling vor seinem Wohnhaus abstellte, hatte sie noch einen Auspuff. Als er am Montag damit in die Arbeit fahren wollte, fehlte er. Das kann kein Zufall sein, dachte sich der Biker – und wandte sich an "Heute".

Polizei bestätigt Diebstähle in letzter Zeit

Was den Auspuff so besonders und begehrt macht, wollten wir wissen."Er klingt besser, ist hochwertig verarbeitet und lässt das Biker-Herz einfach höher schlagen", so Christian F.. Eine derartige Auspuff-Anlage kostet rund 700-800 Euro, erzählt der 22-Jährige. Offenbar ein lukratives (illegales) Geschäft für die Diebe.

Wir haben bei der Wiener Polizei nachgefragt, ob es in letzter Zeit vermehrt zu solchen Diebstählen in Wien kam. Polizeisprecherin Irina Steirer: "Es kam sowohl in Meidling als auch in anderen Wiener Bezirken in letzter Zeit zu solchen Vorfällen."

Sollten Sie auch betroffen sein, schreiben Sie uns ein Mail an leserreporter@heute.at.

(mp)