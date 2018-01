Wie erleben Sie heute den Demo-Tag in der City?

Ab 15 Uhr versammeln sich die ersten Demonstrationszüge, zwei Stunden später ziehen sie über die Ringstraße in Richtung Hofburg: Der von der FPÖ organisierte Akademikerball, dem Burschenschafter aus mehreren Ländern beiwohnen, hat Wien am Freitag im Griff. Die Polizei befürchtet Ausschreitungen und hat Verstärkung aus den Bundesländern angefordert, 3.000 Beamte sind im Einsatz. Ab 17 Uhr tritt eine großräumige Sperrzone um die Hofburg, in der der Ball stattfindet, in Kraft.

Als Gegenproteste zum #WAB18 werden ab 16 Uhr drei Demonstrationsmärsche & eine Standkundgebung stattfinden: Die 2-er Linie, der Getreidemarkt sowie der Karlsplatz und der Ring sind davon betroffen. Rechnen Sie mit Verkehrsbehinderungen. Das Platzverbot tritt um 17 Uhr in Kraft. pic.twitter.com/E7ZL7Sd9hy — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 26. Januar 2018

(red)