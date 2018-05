Angst um Kinder bei Brand in Gemeindewohnung

Auf einem Balkon in der Ruthnergasse (Wien-Floridsdorf) ist Sonntag Morgen ein Brand ausgebrochen. Die Flammen waren so heftig, dass ein Fester zerbarst und das Feuer auch in die Wohnung eindrang.

Ein Anrainer bemerkte den dichten Rauch und sorgte sich um die Nachbarskinder, die er in dem Apartment vermutete. Er trat die Wohnungstür ein, konnte aber nichts ausrichten, ohne eine Rauchgasvergiftung zu riskieren.

Die Wiener Berufsfeuerwehr gab wenig später Entwarnung: Die Bewohner waren ausgeflogen, keine Kinder in Gefahr. Unter Atemschutz wurden die Flammen gelöscht. Die Brandursache war vorerst unklar.

Bitte beachten Sie: Vom Eintreten einer Tür zu einer Brandwohnung ist Laien in der Regel abzuraten – es besteht das Risiko einer Stichflamme und der austretende Rauch kann Fluchtwege gefährden.

(red)