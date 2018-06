Schweiß, Blut, Schläge und Anna Chiara mittendrin

Normalerweise stürzt sich unsere Moderatorin Hals über Kopf in jede Challenge. Doch diese Herausforderung – konkret die Austrian Fight Challenge 2018 – erlebte Anna Chiara dann doch lieber außerhalb des Rings.

Im Wiener Hallmann Dome flogen am Samstag Abend nämlich Fäuste, Schienbeine und Ellenbogen in den Kampfsport-Disziplinen Thaiboxing und MMA (Mixed Martial Arts). Gute Nachricht für heimische Fans: Am Ende stand ein Österreicher ganz oben. Wie es dazu kam, das sehen Sie im Video!

(red)