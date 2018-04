Anna gegen den Monster-Burger: So ging's aus

Mammut-Aufgabe für Anna Chiara: Das junge Model aus Wien versuchte sich an einem XXL-Sattmacher. "Heute"-Leser Severino (25) aus Niederösterreich nahm die Herausforderung an und spuckte vorab schon große Töne. Wer von beiden den Mund zu voll nahm und wie die Geschichte ausgegangen ist? Das sehen Sie jetzt in der aktuellen Episode von "Anna Chiara kann's".

Übrigens: Was übrig blieb, das ließ sich anschließend die Crew noch schmecken.

Haben Sie auch eine Herausforderung für Anna Chiara? Wie oft kann unsere Moderatorin mit der Achterbahn fahren? Schafft sie es in einem Tag zur Kung-Fu-Meisterin? Kann sie eine Nadel im Heuhaufen finden? Schreiben Sie uns Ihre Idee doch an community@heute.at. Die besten Einsendungen werden ausgesucht und ausprobiert!

(red)