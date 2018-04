Anna Chiara kann's... bei der Riesen-Polsterschlacht

Wie oft unsere Moderatorin bei Wiens größter Polsterschlacht getroffen hat - und selbst getroffen wurde - das sehen Sie im Video. Ein kleiner Spoiler vorab: Die Erwartungen unserer Leser wurden dabei um einiges übertroffen!

Aber aufgepasst, jetzt sind wieder Sie am Zug, liebe Leser: Haben Sie auch eine Herausforderung für Anna Chiara? Wie oft kann unsere Moderatorin mit der Achterbahn fahren? Schafft sie es in einem Tag zur Kung-Fu-Meisterin? Kann sie eine Nadel im Heuhaufen finden? Schreiben Sie uns Ihre Idee doch an community@heute.at oder per Formular (s.u.) und tippen Sie auch gleich, ob Anna es schafft oder nicht. Die besten Einsendungen werden ausgesucht und ausprobiert!

