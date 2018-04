Anna Chiara grillt Beautys bei der Miss Vienna-Show

Gleich zwei "Heute"-Ladys gaben sich am Samstag bei der Wahl der Miss Vienna in der Millennium City die Ehre: Unsere einstige Wetter-Fee Viviane Reinhardt wurde zur schönsten Frau in Wien gekürt – und Moderatorin Anna Chiara machte unterdessen den Backstage-Bereich unsicher. Ihre Mission: Den Bewerberinnen auf den Zahn fühlen und herausfinden, welche versteckten Talente die langbeinigen Schönheiten verbergen.

Haben Sie auch eine Challenge, der sich Anna Chiara stellen soll? Wollen Sie unsere Moderatorin vielleicht sogar zum Duell herausfordern? Dann schreiben Sie einfach eine Mail an community@heute.at!

(red)