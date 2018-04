Arbeiter bohrte Gasleitung in Wien-Landstraße an

Am Dienstag kurz vor 14 Uhr passierte auf einer Baustelle in der Wiener Marxergasse ein folgenschweres Missgeschick. Arbeiter bohrten eine Gasleitung an, das gesamte Gebäude wurde sofort abgesperrt und durch Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr gelüftet.

Die Florianis suchten daraufhin noch die Gashauptabsperrung und drehten den entsprechenden Strang ab. Glücklicherweise konnten sich alle Arbeiter selbst in Sicherheit bringen und niemand wurde verletzt.

(red)