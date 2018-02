Bank Austria Campus 17. Februar 2018 12:13; Akt: 17.02.2018 12:14 Print

Arbeiter stürzt auf Wiener Großbaustelle in Schacht

Mehere Meter fiel der Bauarbeiter am Freitag in die Tiefe. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er mit dem Rettungsheli ins Krankenhaus geflogen werden.