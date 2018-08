Schwerer Arbeitsunfall bei Tiefgarage in Wiener City

In der Wiener City (Mahlerstraße) kam es am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein etwa 35-jähriger Mann kippte mitsamt seinem Gabelstapler in einer Tiefgaragen-Einfahrt um. Wie genau es zu dem Sturz kam, ist nicht bekannt.

Von Feuerwehr und Rettung geborgen

Einsatzkräfte der Wiener Berufsrettung sowie der Feuerwehr rückten an. Mit vereinten Kräften bargen sie den Staplerfahrer. Anschließend wurde der 35-Jährige notfallmedizinsch versorgt. Für den Fall, dass der Mann sich bei dem Sturz Verletzungen an der Wirbelsäule zugezogen hat, wurde vorsorglich ein Rettungshubschrauber hinzugerufen.

Schwere Beinverletzungen

Dieser landete unweit der Unfallstelle im Resselpark (4. Bezirk). Der 35-Jährige wurde schnellstmöglich zum Rettungshubschrauber gebracht und ins Krankenhaus geflogen. Der Arbeiter erlitt bei dem Unfall schwere Beinverletzungen. Ob er sich auch an der Wirbelsäule verletzte, ist noch unklar.

(mp)