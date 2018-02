Crash zur Mittagszeit sorgte für Stau in Meidling

Nicht nur am Wiener Handelskai krachte es an diesem sonnigen Montag: Auch in Wien-Meidling kam es zu nach einem Crash zu einem Stau auf der Schönbrunner Straße beim U4-Club.

Eine Lenkerin aus dem Bezirk St. Pölten-Land dürfte in den kleinen Peugeot 207 aus dem Bezirk Melk gefahren sein - offensichtlich ein klassischer Auffahrunfall. Die genauen Gründe für den Unfall sind aber unklar. Sicher ist, dass die 54-jährige Frau aus St. Pölten glücklicherweise nur leicht verletzt worden ist. Sie wurde von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr schob die kaputten Fahrzeuge von der Straße, um den Verkehr so rasch wie möglich wieder fließen zu lassen. Auch die Polizei war am Unfallort und sicherte die Stelle vor eventuellen Auffahrunfällen ab.

(mz)