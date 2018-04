Achtung! Neue Betrugsmail im Umlauf

Sollten Sie von einem gewissen Jürg Walter Steiger ein E-Mail bekommen - löschen Sie es. Der Mann ist angeblich sterbenskrank, wie auch die Bilder im Anhang beweisen sollen.

Herr Steiger hält sich, laut dem Mail, in einem Krankenhaus in Afrika auf. Die Ärzte geben ihm nicht mehr lange. Erben hat er keine, darum möchte vor seinem Tod 5.000.000 Euro spenden. Ihre E-Mail Adresse wurde, wie er schreibt, zufällig per Roboter ausgewählt. Kurios: Zu dem Namen gibt es auch ein Facebook-Profil, das ebenfalls stark nach "Fake" riecht.

Was passiert wenn Sie antworten?

Es handelt sich bei dieser Mail um den guten alten "Vorschussbetrug". Wenn Sie auf die Nachricht antworten, werden Sie in der Regel gebeten persönliche Daten preiszugeben und einen kleinen Vorschuss (für Notar-, Transfer- oder Anwaltskosten etc.) zu überweisen.

Haben Sie überwiesen, wird Ihnen mitgeteilt, dass das versprochene Geld aus irgendeinem Grund noch nicht transferiert werden kann und Sie noch einmal mit einem kleinen Betrag aushelfen müssen. Am Ende sehen Sie weder die angepriesene Spende in Millionenhöhe, noch Ihr investiertes Geld wieder.

E-Mail-Text gibt es in mehreren Varianten und Sprachen

Wir haben herausgefunden, dass es Nachrichten wie diese in leicht abgeänderten Versionen gibt. Nicht immer ist ein Jürg Walter Steiger, auch eine gewissen Clara Klaus verschickt solche Spendenangebote. Bei ihr sind es jedoch nicht 5.000.000 Euro sondern 1,5 Mio. (Siehe Bildergalerie)

Fake-Nachricht in voller Länge:

"Hallo,

Wenn ich Ihnen diese Nachricht senden wollte, ist das nicht nur Zufall. Dies liegt daran, dass Ihre E-Mail vom sicheren elektronischen Roboter meiner P.C WX.7AR ausgewählt wurde.

Zunächst möchte ich mich für dieses Eindringen in Ihr Leben entschuldigen, auch wenn ich gestehe, dass dies für mich sehr wichtig ist.

Mein Name ist Jürg Walter STEIGER, geboren am 20. Juni 1948 in der Schweiz. Ich leide seit über 3 ½ Jahren an Lungenkrebs und leider teilte mir mein Arzt mit, dass ich gerade in der Endphase bin und meine Tage wegen meines schlechten Gesundheitszustandes gezählt werden. . Ich bin Witwer und habe keine Kinder, was ich bitter bereue.

Übrigens ist der Grund, warum ich dich kontaktiere, dass ich einige meiner Sachen spenden möchte, da ich niemanden habe, der es erben könnte. Ich habe fast alle meine Sachen verkauft, einschließlich einer Exportfirma für Holz und Kautschuk und einer Stahlfirma in Afrika, wo ich seit mehr als zwei Jahren lebe. Ein großer Teil dieser gesammelten Gelder wurde an verschiedene humanitäre Vereinigungen auf der ganzen Welt, besonders aber hier in Afrika, überwiesen.

Was den Rest der Summe angeht, die genau 5.000.000,00 € (fünf Millionen Euro) auf einem gesperrten persönlichen Konto beträgt, wäre mein letzter Wunsch, Sie Don zu machen, damit Sie in Ihre Branche investieren können Tätigkeit und insbesondere im humanitären Bereich. Ich bin mir völlig bewusst, was ich vorhabe, und ich glaube, dass trotz der Tatsache, dass wir uns nicht kennen, Sie diesen Betrag gut nutzen werden.

Also akzeptiere bitte dieses Vermächtnis, ohne etwas dafür zu verlangen, wenn es immer darum geht, Gutes um dich herum zu tun, was ich in meinem Leben nicht getan habe.

Da ich jedoch versichert bin, dass ich auf eine verantwortliche Person und besonders auf den guten Glauben gestoßen bin, möchte ich Sie bitten, mich so bald wie möglich zu kontaktieren, um Ihnen die Gründe für meine Handlungen und den Verlauf der Dinge näher zu erläutern .

Wenn Sie möchten, können wir Videoanrufe per Skype machen, um Zweifel zu vermeiden. Hier ist mein Skype: jurg-walter.steigner@hotmail.com füge mich hinzu, wenn du willst.

Sie können die Cotonou-Datei nach Brüssel oder Paris übertragen, um direkt zum Notar zu gehen und die Dokumente zu unterschreiben.

Bitte kontaktieren Sie mich so schnell wie möglich, wenn Sie mit meinem Angebot einverstanden sind.

Möge Gott mit dir sein !!!

Bitte kontaktieren Sie meinen Anwalt direkt, um Ihnen die Details zu geben:

FRANCO-Beninese Rechtsgemeinschaft

Parlamentarier Das Büro von Beziers:

Avenue Steinmez Cotonou 00229

Mail: officenotariale.gbenanminto@yahoo.com



Möge der Friede und die Barmherzigkeit Gottes mit dir sein.

Herr Jürg Walter STEIGER"



(mp)