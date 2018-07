Auspuff-Diebe: Immer mehr Bezirke betroffen

Wie "Heute" berichtete treiben derzeit Auspuff-Diebe in Wien ihr Unwesen. Mehrere Opfer haben sich in den letzten Wochen bei "Heute" gemeldet und wollen die Community warnen. Der teure Akrapovic-Auspuff ihrer Motorräder wurde gestohlen. Wert pro Stück: rund 800 Euro. Offenbar ist eine professionelle Bande am Werk.

"Die Täter haben sauber gearbeitet und keine Kratzer oder sonstige Schäden hinterlassen", so Christian F. (22), einer der Betroffenen zu "Heute".

Die Wiener Polizei bestätigt, dass es in letzter Zeit zu derartigen Vorfällen gekommen ist. Wir haben eine Karte mit allen betroffenen Bezirken für Sie erstellt.

Bisherige Bilanz "Akrapovic-Bande"

Motorräder: Mehrere Vespas, eine KTM, eine Suzuki und eine Ducati. Betroffene Bezirke: 1050, 1070, 1080, 1120, 1140, 1150, 1160, 1210.

