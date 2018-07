"Akrapovic"-Bande derzeit in Favoriten aktiv

Wie "Heute" berichtete (Hier, hier und hier) haben es unbekannte Diebe in Wien derzeit auf hochwertige Akrapovic-Auspuffe in Wien abgesehen.Wert pro Stück: Rund 800 Euro.

Die Täter scheinen professionell zu arbeiten. Sie hinterlassen beim Abmontieren bis auf einen uns bekannten Fall weder Kratzer noch Schäden. Aus zehn Bezirken wurden uns bisher Diebstähle gemeldet.

Betroffen sind mehrere Motorrad-Marken, besonders auf Vespas scheint die "Akrapovic-Bande" ein Auge geworfen zu haben. Ergatterter Wert bisher (ausgehend von unseren Leser-Einsendungen) rund 9000 Euro. Für die Opfer kommen, neben dem Verlust ihres Auspuffes, Kosten wie das Aufsuchen einer (Fach-)Werkstatt oder das Besorgen eines neuen Auspuffsystems hinzu.

Diebe derzeit vermehrt in Favoriten aktiv

In der letzten Woche meldeten sich drei Opfer aus Wien-Favoriten in der "Heute"-Redaktion. Ihnen wurde ihr teurer Auspuff gestohlen. Im Fall von Christian T. direkt vor seinem Wohnhaus, von einer Suzuki GSX-R 750. "Heute"-Leser Robert L. parkte seine Yamaha X-Max 400 ebenfalls in Favoriten - auch ihm wurde des Nächtens ein Sport-Auspuff abmontiert. "Heute"-Leser Thomas N. möchte zudem warnen - auch ihm wurde sein Sport-Auspuff gestohlen. Jedoch keiner der Marke Akrapovic sondern eine Anlage von "MIVV". Kostenpunkt: 250-400 Euro. Auch hier haben die Diebe sauber gearbeitet "Ebenfalls keine Kratzer und keine Schäden", berichtet Thomas.

Diebes-Bilanz: Betroffene Bezirke und Mororräder

Insgesamt wurden uns seit Anfang Juli Diebstähle in zehn verschiedenen Bezirken gemelden. Wir haben für Sie eine Karte mit allen betroffenen Bezirken erstellt. (Oben in der Bildergalerie)

Betroffene Motorrad-Marken: Mehrere Vespas, eine KTM, zwei Suzukis, eine Ducati und eine Yamaha.

Betroffene Bezirke: 1020, 1050, 1070, 1080, 1100, 1120, 1140, 1150, 1160, 1210.



