"So schützt man seinen SUV vor einem Diebstahl"

In Wien kommt es leider immer wieder vor, dass Reifen- bzw. Felgen- und Autodiebe ihr Unwesen treiben. Der Ärger ist bei den Betroffen meist sehr groß. Doch was kann man eigentlich gegen einen Diebstahl tun?

Umfrage Ist der Diebstahlschutz effizient genug? Mit Sicherheit nicht.

Wenigstens einen Versuch wert.

Ja, den nimmt niemand mehr mit.

Keine Ahnung.

Ein Wiener in Wien-Landstraße hatte eine ganz simple Idee, wie er gegen die Autoknacker vorgehen kann. Er befestigte einfach eine Kette mit einem Schloss an die Alufelgen seines Chevrolet-SUV und an den Unterboden des Fahrzeugs.

Eine Fahrt mit dieser Sicherung ist seiner Meinung nach jetzt nicht mehr möglich. Ob nun ein Diebstahl ausgeschlossen werden kann ist zwar fraglich, einen Versuch aber dennoch wert.

(mz)