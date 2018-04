Auto fackelte nach Crash in Wien-Rudolfsheim ab

Aufregung im Grätzel, Feuer und Rauch mitten in der Nacht! Kurz vor 1 Uhr stießen mehrere Fahrzeuge dort zusammen, wo die Johnstraße die Hütteldorfer Straße kreuzt. Unmittelbar danach ging eines der beteiligten Autos in Flammen auf.

Teilen Sie Ihr Foto mit der "Heute"-Community!

Hier Foto hochladen (funktioniert nur in App)



Alle Leserfotos sehen und bewerten

Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App! Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App!

Wie die Berufsfeuerwehr mitteilte, brach das Feuer im Motorraum eines Peugeots aus. Die näheren Umstände waren zunächst nicht bekannt. Ein "Heute"-Leserreporter filmte die Flammen.

Leserreporter werden und Bild auf heute.at sehen

Haben Sie auch ein Foto für unsere Community? Teilen Sie es per App oder Mail an community@heute.at mit uns! Bei allen Leserfotos gilt: Die besten Bilder bekommen einen Ehrenplatz auf heute.at, in der App (horizontal wischen) können Sie alle Fotos sehen und bewerten. Bei Abdruck in der Print-Zeitung erhalten Sie außerdem 50 Euro als besonderes Dankeschön!

(red)