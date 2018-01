Frau fuhr brennendes Auto selbst aus Garage 23. Januar 2018 20:33; Akt: 23.01.2018 20:34 Print

Parkplatz-Suche endete mit Feuerwehr-Einsatz

Schock Am Hof in der Wiener City. Als eine Lenkerin mit ihrem Auto in die Tiefgarage Am Hof fuhr, begann der Motor zu brennen...