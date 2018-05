Auto in Döbling brannte lichterloh - Stau

Rauchsäule am Dienstag über der Muthgasse in Wien-Döbling: Ein Ford S-Max hatte gegen 11.15 Uhr plötzlich begonnen zu brennen. Kurz darauf stand der Minivan bereits in Vollbrand - Flammen stießen meterhoch aus dem Motorraum. Augenzeugen berichten, es habe stark nach verbranntem Gummi und Plastik gerochen.

Auto stand in Vollbrand in Wien-Döbling

Nach wenigen Minuten war die Wiener Berufsfeuerwehr am Einsatzort eingetroffen. Unter Atemschutz und einer Löschleitung kämpften die Florianis gegen das Feuer. Glücklicherweise konnten die Feuerwehrleute das brennende Fahrzeug schnell löschen. Berichte über Verletzte gibt es keine.

Der Verkehr musste für die Dauer des Einsatzes angehalten werden. In der unmittelbaren Umgebung bildete sich Stau - die Autofahrer mussten sich also zunächst in Geduld üben.



