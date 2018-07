Auto kracht in Hilton Hotel in Wien: 5 Schwerverletzte

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden krachte es kurz vor 6 Uhr in Wien-Landstraße gewaltig: Der Lenker eines schwarzen BMW verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, mähte Betonpoller um und krachte in das Gebäude des Hilton Hotels am Stadtpark. Dabei wurden laut ersten Informationen fünf Personen schwer verletzt.

Als die Wiener Berufsfeuerwehr am Einsatzort eintraf, befanden sich keine Verletzten mehr im Auto. Den Einsatzkräften bot sich vor Ort ein Trümmerfeld: Die Florianis sicherten das Wrack ab und entfernten es von der Unfallstelle. Für etwa zehn Minuten musste die komplette Fahrbahn gesperrt werden - rund eine Stunde lang war ein Fahrstreifen unbefahrbar.

Nähere Informationen in Kürze!

(mz)