Auto schoss Motorrad an roter Ampel ab – 2 verletzt

Glimpflich ausgegangen ist am Donnerstag ein Unfall in Wien-Margareten: Ein Autofahrer rammte vor einer roten Ampel am Matzleinsdorfer Platz ein Motorrad. Der Biker (54) und sein Beifahrer (36) trugen glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon.

Das Duo klagte über Prellungen und wurde zur Untersuchung in das Unfallkrankenhaus Meidling transportiert, so eine Sprecherin der Wiener Berufsrettung.

(red)