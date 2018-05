Auto wurde zum Feuerball auf der Westautobahn

Aus zunächst unbekannter Ursache ist vor dem Wochenende ein Auto auf der A1 bei Haag in Brand geraten. Eine "Heute"-Leserin fotografierte den mehrere Meter hohen Feuerball.

Laut ÖAMTC kam es in beiden Richtungen vorübergehend zu Verzögerungen. Es gibt keine Berichte über Verletzte.

Bitte fotografieren Sie aus Fahrzeugen heraus nur dann, wenn Sie selbst nicht am Steuer sitzen.

(red)