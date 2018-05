Feuerwehr-Einsatz 02. Mai 2018 08:38; Akt: 02.05.2018 09:14 Print

Autobrand in Tiefgarage rauchte Kaisermühlen ein

Starke Rauchentwicklung am Dienstagabend in Wien-Donaustadt: Ein Auto fing plötzlich in einer Tiefgarage eines Wohnhauses Feuer.