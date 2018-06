Opfer verfolgte Duo mit Gaspistolen in Wien

Ein Streit im Straßenverkehr hat am Dienstag Abend mit zwei Festnahmen wegen gefährlicher Drohung geendet. In der Lassallestraße gerieten sich zwei nebeneinander fahrende Autolenker in die Haare. Das Opfer (25) wurde vom Beifahrer des anderen Fahrzeuges (23) mit einer Waffe bedroht.

Der ältere gab sich allerdings nicht geschlagen, sondern verfolgte das Täterfahrzeug bis in den ersten Bezirk, wo der Beifahrer ausstieg. Polizisten konnten den Verdächtigen dort festnehmen und die Gaspistole sicherstellen. Der 23-Jährige befindet sich in Haft.

Autofahrer schoss mit Softgun

Auch das Fahrzeug, in dem der Beifahrer zuvor gesessen war, konnte kurz darauf angehalten werden – ein Leserreporter filmte den Zugriff. Auch beim Lenker dieses Fahrzeuges (37) wurde eine Gasdruckpistole sichergestellt.

