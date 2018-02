Ayaz aus Hunde-Hölle befreit: Wer hilft ihm jetzt?

Viel Arbeit, keine Zeit und ein Baby im Anmarsch – da setzte eine Familie in Bruck an der Leitha ihr Haustier vor die Tür. Es war der Anfang einer Leidensgeschichte mit vielen Stationen.

Gutgläubig gaben die Besitzer Ayaz, einen 5-jährigen Kangalrüden, an einen Interessenten aus Ungarn ab. Was sie nicht wussten: Der Mann führte Böses im Schilde. Er hatte nie vor, dem Hund ein gutes Zuhause zu bieten, sondern wollte mit dem schönen reinrassigen Tier das schnelle Geld machen.

Als das nicht gelang, fackelte er nicht lange: Ayaz wurde einfach in einer sogenannten "Hundedeponie" entsorgt. "Dort fristen Tiere ein trostloses Dasein", so Eva Drescher vom Wienerwaldtierheim zu "Heute", "viele überleben das nicht."

Die gute Nachricht: Tierschützer in Ungarn fanden Ayaz, identifizierten und befreiten ihn. Die schlechte: Zu seiner Familie kann er nicht mehr zurück. In Ungarn blüht ihm im besten Fall eine Zukunft als Wachhund in Ketten.

Wer kann Ayaz ein neues Leben schenken?

Gemeinsam mit dem Wienerwaldtierheim wird jetzt nach einem neuen, liebevollen Herrl oder Frauchen in Österreich gesucht. "Ayaz ist umgänglich, freundlich und mit Kindern aufgewachsen. Er kennt ein Leben im Wohnbereich, geht an der Leine und kann im Auto mitgenommen werden", so Drescher. "Derzeit ist er in der Nähe von Budapest in einer Tierpension untergebracht. Dort lebt er in einer Gruppe mit anderen, teils behinderten Hunden und Katzen. Er hat einen gültigen EU-Pass und könnte jederzeit wieder nach Österreich einreisen."

Haben Sie in Ihrem Leben Platz für Ayaz? Dann wenden Sie sich an das Wienerwaldtierheim unter 06767091969 (mehrmals anrufen oder aufs Band sprechen) oder wienerwaldtierheim@gmx.at!





(red)