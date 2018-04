BMW-Fahrer "rasierte Laterne komplett weg"

"Heute"-Leser Jaromir war am gestrigen Freitagabend in einem Fitnessstudio in Schwechat (Niederösterreich). Gegen 21 Uhr hörte er einen lauten Aufprall und lief zur Terrasse des Studios, um nachzusehen was passiert ist.

BMW stand auf Gehsteig

Er sah einen BMW der auf dem Gehsteig unweit des Fitness-Centers stand."Der Airbag war draußen und die Lichter haben geblinkt", so Jaromir.

Wie Jaromir erzählt, ist der Lenker des Fahrzeuges "stadtauswärts gefahren und hat dabei die Straßenlaterne komplett wegrasiert".

Fahrzeug fahrunfähig

Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Der BMW war nach dem Aufprall jedoch fahruntauglich. Die Freiwillige Feuerwehr Schwechat rückte aus und schleppte das demolierte Gefährt ab. Die Straßenlaterne lag erstmal flach...

(mp)