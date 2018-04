Beim Reumannplatz 17. April 2018 17:13; Akt: 17.04.2018 17:44 Print

BMW-Fahrer demoliert mehrere Fahrzeuge

Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Wien-Favoriten. Ein BMW-Lenker krachte in geparkte Autos und Mopeds.