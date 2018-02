BMW holt sich "blutige" Nase an der 46er-Bim

Glimpflich ausgegangen ist am Montag kurz vor 19 Uhr ein Unfall auf der Thaliastraße in Wien-Ottakring: Der Lenker eines BMWs steuerte sein Fahrzeug beim Abbiegen zu weit in Richtung der Straßenbahnschienen und kollidierte mit der Garnitur der Linie 46. Auto und Bim wurden beschädigt, aber weder Beteiligte, noch Passagiere trugen Blessuren davon.

Foto: Leserreporter

Laut Wiener Linien konnte die Unfallstelle binnen weniger Minuten geräumt werden. Für einige Fahrgäste entstanden längere Wartezeiten.

(red)