Bären-Biker sauste mit Teddy durch Wien

Saturday Night Fever in der Wiener City: Stofftier "Ted" machte am Wochenende in der Bundeshauptstadt einen drauf. Der kuschelige Geselle ließ sich von seinem Besitzer auf zwei Rädern durch Wien kutschieren und genoss den Ritt sichtlich. Leserreporterin Claudia A. knipste den lustigen Anblick am Samstagabend in der Nähe des Aufhofcenters.

Nicht nur so mancher Biker hat übrigens eine Schwäche für Teddybären: Zahlreiche "Heute"-Leser haben und schon ihre liebsten Kuscheltiere und die Geschichten dahinter präsentiert – hier nachlesen!

(red)