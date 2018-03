Balanceakt beim Frühjahrsputz in Favoriten

"Heute"-Leserin Janine konnte kaum glauben, was sie sah: In einem Wohnhaus in Wien-Favoriten putzte eine Dame ihre Fenster im fünften Stock.

Umfrage Frühjahrsputz: Machen Sie auch mit? Ja. Der alte Dreck muss weg.

Manchmal, wenn mir danach ist.

Nein, bei mir ist es immer sauber.

Ich putze nicht! Ich suhle mich gerne in meinem Mist.

Dabei stand sie auf dem Fensterbrett nach außen gelehnt und ohne Sicherung. Der lebensgefährliche Putzaktion ist glücklicherweise gut ausgegangen.

Nachahmen sollte man solche akrobatischen Einlagen allerdings nicht. Ein Moment der Unachtsamkeit könnte einem nämlich das Leben kosten.

(mz)