Baukran fällt in Wien-Hernals auf Haus

Riesenkrach am Montagnachmittag in Wien-Hernals: Ein Baukran kippte laut Wiener Berufsfeuerwehr beim entladen um. Dabei beschädigte das tonnenschwere Gefährt ein umliegendes Haus. Die alarmierte Feuerwehr rückte aus und nahm Sicherungsarbeiten am beschädigten Gebäude vor.

Die Bergung des umgestürzten Lkws dürfte allerdings noch etwas dauern, der Fahrzeugeigentümer ist damit beauftragt worden -

das Fahrzeug befindet sich noch vor Ort.

Die am Straßenrand stehenden Pkws wurden von ihren Besitzern entfernt, um die Bergungsarbeiten nicht zu behindern. Laut Wiener Berufsfeuerwehr gab es glücklicherweise keine Verletzten.

(mz)