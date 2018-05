Bauteil donnert in die Tiefe, spaltet LKW-Kabine

Ein Glück, dass niemand im Führerhaus saß! Arbeiter wollten am Vormittag gerade ein Fassadenteil auf einer Baustelle in der Arsenalstraße montieren. Dazu hievten sie es mit Hilfe eins Krans in den 13. Stock. Was dann passierte, hätte tödlich enden können!

Der schwere Block entglitt und fiel in die Tiefe, prallte auf einen unten abgestellten LKW und spaltete die Fahrerkabine in Zwei.

